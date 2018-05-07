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07 Mayıs 2018 13:18

Önce kız arkadaşını, sonra kendini bıçakladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, bir genç, önce kız arkadaşını göğsünden, ardındansa kendini karnından bıçakladı.

Önce kız arkadaşını, sonra kendini bıçakladı

07 Mayıs 2018 13:18

Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.


Olay, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. T.Ö. (17), kız arkadaşı Z.Y. (17)’yi bıçakla yaraladı. Sonra kendini karnından yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Z.Y.’ye ilk müdahale burada yapıldı.


Emniyet ekipleri, zanlı T.Ö.’yü yaralı halde Şehit Etem Yaşar Okulu çevresinde buldu. 112 ekipleri tarafından zanlı da aynı hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Göğüs bölgesinden yaralanan Z.Y, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Genç kızın durumu ciddiyetini korurken, zanlı T.Ö.’nün hayati riski bulunmuyor. Polis çevredeki kameraları incelemeye alırken, olayla alakalı soruşturma sürüyor.




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