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07 Eylül 2018 11:19

Önce kurşunladılar, sonra kundakladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir keresteci dükkânı önce kurşunlandı, sonra ateşe verildi.

Önce kurşunladılar, sonra kundakladılar

07 Eylül 2018 11:19


Yusuf Duman’a ait Yeniceköy Mahallesi’ndeki iş yerine saat 04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş ettikten sonra, kerestelerin bulunduğu atölye kısmını ateşe verdi. Silah seslerini duyup alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. İş yerinde araştırma yapan jandarma, binanın dış cam ile duvarlarında çok sayıda kurşun izine rastladı. İş yeri sahibi Yusuf Duman’ın ifadesini alan ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ile saldırganların kimliğini araştırıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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