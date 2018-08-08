Önce lastiği patlattılar, sonra 100 bin lirayı çalıp kaçtılar

Olay, Osmangazi’nin Pınarbaşı Mahallesi İstanbul yolu üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. Bankadan 100 bin lira çektikten sonra arabasına giden bir kişi aracın lastiğinin patladığını gördü. O sırada lastikle uğraşırken yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 şahıs aracın kelebek camını kırıp çanta içerisinde bulunan 100 bin lirayı alıp üçüncü kişinin beklediği bir araçla olay yerinden hızla kaçtı. Aracın sahibi olayın şokuyla polisi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yabancı uyruklu şahısların Uluyolda bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, otele giderek şüpheliler hakkında inceleme başlattı. Zanlıların aynı gün içerisinde Buttim İş Merkezinde de aynı yöntemle 38 bin liralık soyguna teşebbüs ettikleri fakat başarılı olamadıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin şehrin giriş çıkışlarını kapatarak yolları ve yakın bölgeyi abluka altına aldığı kaydedildi.