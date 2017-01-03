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03 Ocak 2017 17:49

Önder çiftçiler geliyor

Önder çiftçiler geliyor

03 Ocak 2017 17:49

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde “önder” çiftçiler yetiştirilecek.
Yenişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hakan Aranmaz, yapacakları proje ile ilçenin her bölgesinde önder çiftçiler yetiştireceklerini belirtti. Aranmaz, maksatlarının her köyde bilhassa genç ve önder çiftçileri bir araya getirmek olduğunu belirterek, “Yapacağımız toplantı ile bu işe ilgi duyan genç çiftçilerimizi toplayıp onları eğitmek ve bölgelerinde birer danışman yapmak istiyoruz. Yenişehir’de üretimde bir sıkıntı yok. Rekoltede de bir sıkıntı yok. maksadımız rekolteyi artırmak değil. Yapacağımız çalışmalarda toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama teknikleri öğretilecek. Maliyeti düşürücü çalışmalar ve ilaç ve gübre tüketimini azaltıcı çalışmalar yapacağız. Çünkü yapılan aşırı gübre ve ilaçlar toprağa ve yer altı sularına ciddi zarar veriyor” dedi.
Yenişehir’i bölgelere ayıracaklarını belirten Hakan Aranmaz, “Her bölgenin mahsullerini belirleyeceğiz. Bazı bölgelerde sebze eğitimi, bazı bölgelerde hububat ve bazı bölgelerde de yem bitkisi alanında önder çiftçiler yetiştireceğiz. Onlar bölgelerinde bizim temsilcilerimiz gibi hizmet edecekler. Proje hayata geçtiğinde gerçekten yararlı bir iş yapmış olacağız” diye konuştu.
Yenişehir tarımının son derece önemli olduğunu belirten Aranmaz, “Şu an Bursa merkez ve ilçelerinde çiftçi kayıt sistemi ne kayıtlı 4500 çiftçi ile en fazla çiftçisi olan ilçeyiz. Bunun için tarım bizim için son derece mühim” dedi.



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