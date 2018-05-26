Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 00:56

Onlar araçlarını kurtarmaya çalışırken eşleri salavat getirdi

Bursa’da şiddetli yağmur sonrasında sele kapılan araçlar ile araçları kurtarabilmek için canlarını hiçe sayan sürücüler kameralara böyle yansıdı.

Onlar araçlarını kurtarmaya çalışırken eşleri salavat getirdi

26 Mayıs 2018 00:56

Sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına kadar götürdüğü bir araca binip çalıştıran sürücü canını hiçe sayarken eşi ve çocukları salavat getirip kendisi için dua etti. O sırada kayıtta olan cep telefonu kamerası dehşet dakikalarını saniye saniye kaydetti.


Bursa’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte dereler taştı, sokaklar sular altında kaldı. Bursa-Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Dikkaldırım Mahallesi ve Orhaneli yolunda sürüklenen araçlar anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sürücülerin panik anları dikkat çekti.


Bursa - Orhaneli yolunda bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına kadar getirdiği lüks otomobile canını hiçe sayarak binen sürücü aracı çalıştırıp sel bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada başka bir otomobilin içerisinde olan eşi ve çocukları kendisi için salavat getirip Allah’tan yardım diledi. O sırada kayıtta olan cep telefonu kamerası dehşet anını ve yaşananları saniye saniye kaydetti. Diğer sürücülerinde ikazının ardından otomobilden inen sürücü heyelan bölgesinden uzaklaştırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç