Onların kaportası bedenleri

Bursa cadde ve sokaklarında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bin civarında motosikletli kurye, kendilerine emanet edilen gönderiyi, paketi, dürümü, yada pizzayı tez zamanda adresine yetiştirmeye gayret ediyor.

Çoğu zaman kendilerini küçümseyen insanların evraklarını ve siparişlerini zamanında yetiştirmek için dakikalarla yarışan moto-kuryeler, ’Kaportamız bedenimiz’ diyerek de mesleklerinin zorluğuna dikkat çekiyor. Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Turgut Ay, şehir trafinde yaşadıkları çileden gönderi sahiplerinin tepkilerine kadar yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. "Motor küçük araç, yanımızdan gelen araç önemsemiyor, araya giriyor, mutlaka bir tarafa kaçmak zorundayız, çünkü motorun kaportası bedenimiz" diyen Başkan Ay, diğer sürücülerden saygı beklediklerini belirtti. Ay, dört mevsim hemen hemen günün her saatinde çalışan ve türlü zorluklarla mücadele eden motosikletli kuryelerin çok para da kazanmadıklarını dile getirdi.

"İşimiz sadece ekmek kavgası

Dört tekerli araç sürücüleri tarafından görmezden gelinen, can güvenlikleri riske atılan kuryelerin ’Hayalet sürücü’ gibi trafikte seyrettiğini hatırlatan Dernek Başkanı Turgut Ay, " Özellikle ticari taksi, otobüs ve dolmuş şoförleri bize hiç saygı göstermiyor. Moto-kurye; iş hayatında sıkça ve genelde acil işler için kullanıldığından fobisi olmaması gereken çalışandır. Biz, yoğun şehir trafiğinde, yaz kış demeden gönderilerinizin yerine ulaşmasını sağlayanlarız. Her şartta taşıdığımızın önemini biliyoruz. Trafik ve hayat kurallarına uyarız. Çünkü önce insanız. İşimizi yaparken en üst seviyede konsantre oluruz. Bu sayede hem paramızı hak ederiz, hemde mesleğimizi doğru yaparız. Bir parça ekmek kavgasıdır işimiz, yolunuza engel değildir. Saygılı olana sonsuzdur saygımız. Hepimiz aynıyız aslında, bizimde sizi bekleyenler gibi evde bekleyen ailelerimiz, çocuklarımız var. Unutmayın bizim de hakkımız var yollarda gitmeye, bizimde hakkımız evde bekleyen ailemize kavuşmaya" dedi.

’Hızlı gelsin demesi kolay"

Bursa’da bin civarında motosikletli kuryenin hizmet verdiğini anlatan Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Turgut Ay, "Bizim hızlı olmamızı isteyen zaten trafikteki şoförler. ’Çok acıktım, acil gelsin, hızlı gelsin, sıcak gelsin’ diyorlar ama; düşünmüyorlar ki bu kurye trafikte ne gibi tehlikelerle uğraşıyor. Sonrasında sosyal medyada, ’Kuryeler dikkatsiz, sağımızdan solumuzdan geçiyor’ gibi sitem cümleleri kuruluyor. Bizler trafikte hızlı olmazsak çalıştığımız firma müşteriden şikayet alıyor. Firma sahibi, ’sen yavaşsın hızlı teslimat yapamıyorsun’ deyip işten atıyor ve işsiz kalıyoruz. Mesleğe değer katmak ve kuryeliği tanıtmak amacıyla işverenleri ve kurye çalışanları bir araya getiren bir dernek kurduk. Derneğimiz; kurye çalışanlarının ailelerine maddi ve manevi destekte bulunmayı ve mesleki sorunlar karşısında hukuki haklarını savunmayı kendine görev bilmektedir" diye konuştu.