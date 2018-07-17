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17 Temmuz 2018 11:02

Onuker: “Her yaşa ve cinsiyete göre check-up vardır"

Medicana Bursa Hastanesi Check-up Sorumlu Hekimi Uzm.

Onuker: “Her yaşa ve cinsiyete göre check-up vardır

17 Temmuz 2018 11:02

Dr. Ebru Onuker, her yaşın ve cinsiyetin kendine özgü check-up paketleri olduğunu söyledi.


Check-up hakkında bilgi ver Uzman Dr. Ebru Onuker, “Bugünün en yaygın sağlık problemleri müzmin hastalıklardır. Bunlar birden, aniden ortaya çıkan değil, yavaş yavaş gelişen ve bulgu verebilmesi için belirli bir zaman gereken problemlerdir. Kanser, romatizmal hastalık, diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, migren ve parkinson başta olmak üzere, daha birçok hastalığı erken dönemde sağlık riski taraması ile tespit edebilmek mümkündür. Genetik yapıyı, yaşı, cinsiyeti, kişinin sağlık ile ilgili öz geçmişini, var olan hastalıklarını, kötü alışkanlıklarını, ruhi durumunu, mesleğini de bir bütün halinde ele almak gerekir. Bu temel verilere ilaveten, kullanılan ilaçlar, uyku düzeni, beslenme tarzı, egzersiz kapasitesi bizim sağlık riski yönetiminde dikkate aldığımız konulardır” dedi.


Her yaşın bir Check-up uygulaması olduğunu ifade eden Uzman Dr. Ebru Onuker, “Eskiden check-up 50-60 yaş üzeri yapılan yakın zamana kadar 40 yaşa kadar inen bir uygulamaydı. Biz kurum olarak check-up özellikle belli yaş gruplarına ayırdık. 18 yaş üstü, 25 yaş üstü ve 40 yaş üstü olarak. Bunları da Bayan ve erkek panellerine ayırdık. Bayanlarda menopoz paketlerimiz var. Ayrıca çocuklarımızda alerji panellerimiz var. Ayrıca check-up sürekli uygulanması doğru değildir. Hafta da bir kez tabi ki check-up yapılmaz. Yılda bir kez yapılmasında fayda vardır. Kişiye özel yapılan check-up için hedefimiz iç rahatlatmak değil sonuca gidebilmektir. İstenilen anda da check-up yapma imkanı yoktur. Check-up uygulamasına gelmeden önce 8-12 saatlik açlık tetkikler için şarttır. 48 Saat önce mutlak alınması gereken ilaçlarınız haricindeki vitamin ve besin takviyelerini kesiniz. Özellikle demir içeren ilaçlar 2 gün önce kesilmelidir. Son altı aya ait tetkik sonuçlarınızı mümkün ise yanınızda bulundurunuz” diye konuştu.




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