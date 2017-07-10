Onur Market’ten Bursaspor’a nezaket ziyareti

markası olan Onur Market, Bursaspor ile güçlerini birleştirdi. İki kurum arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Bursaspor Başkanı Ali Ay’ı ziyaret eden Onur Market İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, Bursa’nın en önemli markası olan Bursaspor ile işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Perakende sektöründeki başarısını, Bursa’da da perçinleyen Onur Market, Bursa’nın öncü kurumlarıyla güçlerini birleştirmeye devam ediyor.

Bursaspor ile gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından Bursaspor Özlüce Tesislerinde Başkan Ali Ay’a nezaket ziyareti gerçekleştiren Cemal Özen, bugün 6 ilde 155 mağaza ve 4 bin 800 kişilik bir kadro ile Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin 8. Büyük perakendecisi

Onur Market olarak Türkiye’nin en büyük 8’inci gıda perakendecisi olduklarının altını da çizen Cemal Özen, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan ve Türkiye’nin en büyük 8. Perakende şirketi durumuna gelen Onur Market’in amacı; ülke ekonomisine ve bulunduğu bölgelere daha fazla katma değer sağlamaktır. Bu minvalde Bursa’nın en önemli markası olan Bursaspor ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan dolayı oldukça mutluyuz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursaspor Başkanı Ali Ay da, Onur Market’in ulusal çapta başarıyla yoluna devam eden bir marka olduğunu ifade ederek, “Bursaspor olarak, geçtiğimiz yıl toplam 33 Milyon TL civarında bir sponsorluk geliri elde ettik. Bu yıl Onur Market gibi güçlü markalarla işbirliği yaparak bu rakamı 50 Milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.