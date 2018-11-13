Onur Okan Güleç Kepez için ben de varım dedi

İnşaat Yüksek Mühendisi Onur Okhan Güleç, Çanakkale'nin Kepez İlçe Belediyesi için aday adaylığını açıkladı. Çanakkaleli mühendis Güleç, AK Parti Merkez İlçe binasında dosyasını teslim etti. Güleç adaylığını açıklamasının ardından yazılı bir açıklamada da bulundu. Vatandaşa hizmet için aday olduğunun altını çizen Güleç, “Yaklaşık 12 yılı tamamlayıp 13. Yılına girdiğim, bu süre zarfında Çanakkale İl Özel İdaresi'nde; 2006 yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak göreve başladım. Daha sonra Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne atandım ve sonrasında 2016 yılı başından 25 Temmuz 2018 tarihine kadar da yaklaşık 2,5 yıl harcama yetkilisi olarak müdürlük görevini yürüttüm. Müdürlük görevini yürütürken İl genelinde Devlet yatırımlarımızın gerçekleştirilmesinde birçok okul, sağlık ocağı, farklı kurum hizmet binaları gibi üst yapı işlerini çalışma arkadaşlarımla beraber gece gündüz ayrımı yapmaksızın başlatıp tamamlamayı Rabbim nasip etti. Ağustos 2018'den günümüze değin Yol ve Ulaşım Hizmetlerindeki Lapseki ve Ayvacık İlçeleri sorumlusu olarak yürütmüş olduğum teknik hizmetler mühendis görevim ile Devlet memurluğundan 12 Kasım 2018 tarihi itibariyle, yaklaşan 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden Kepez Belediye Başkan Aday Adayı olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.