‘Orada Duruverseydi Zaman’ öğrenciler yararına sahnelendi

Merinos AKKM’deki gösteriyi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşi Seden Bozbey ile birlikte izledi. Sanatçı Pınar Ayhan, salonu dolduran izleyenleri, hikayelerle tarih içinde yolculuğa çıkarırken, müzik, dekor ve aksesuarlarla da adeta o dönemleri yaşattı. Gösterinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanatçı Pınar Ayhan’a çiçek vererek teşekkür etti. Gecenin sonunda Başkan Bozbey, CHP Bursa milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Erkan Aydın ile birlikte gösteride emek verenleri kutladı.

Biletlerin, çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla satıldığı müzikli gösteri ‘Orada Duruverseydi Zaman’dan elde edilecek olan gelir, burs ihtiyacı olan öğrenciler için kullanılacak.