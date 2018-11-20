Organ bağış rekortmeni Bursa'dan yeni rekor

Türkiye'de son 5 yıldır organ naklinde birinciliği elden bırakmayan Uludağ Üniversitesi, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında 500 organ bağışı alarak yeni bir rekora imza attı.

Yıllardır organ naklinde zirveyi kimseye bırakmayan Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, nakil bekleyen binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında AKUT öğrenci topluluğu ile ortak bir çalışma yürüten merkez, yaklaşık 500 organ bağışı alarak, yeni bir farkındalık rekorunun sahibi oldu. Organ naklinde başarının sırrını ekip ruhu olarak tanımlayan Organ Nakli Koordinatörü Sahriye Keskin, her zaman olduğu gibi emek verenlere teşekkür etmek için, AKUT Öğrenci Topluluğu ile bir araya geldi.

AKUT Öğrenci Topluluğunun sorumlu öğretim üyesi Sertaç Yılmaz ve organ naklinden sorumlu başhekim yardımcısı Şaduman Balaban Adım, özverili çalışmalarından dolayı ekibe teşekkür edip, plaket verdi.

Başta AKUT Öğrenci Topluluğu başkanı Furkan Erdem olmak üzere, organizasyona katılan tüm öğrencilere teşekkür eden Koordinatör Keskin, organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için özveriyle çalışan herkese minnet borçlu olduklarını söyledi.