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19 Mayıs 2018 17:19

Organ bağışına karikatürlü destek

Organ bağışı konusuna küresel ölçekte dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle uluslararası platformda ilk kez düzenlenen Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Organ bağışına karikatürlü destek

19 Mayıs 2018 17:19


Jüri Başkanı Mikhail Zlatkovsky’nin önderliğinde, jüri üyeleri Metin Peker, Alessandro Gatto, Angel Boligan Corbo, Eray Özbek, Gürbüz D. Ekşioğlu, Jitet Koestana, Metin Üstündağ, Deniz Zeyrek, Ba Bilig ve Valentin Druzhinin 40 ülkeden 950 karikatürü inceledi. 1’incilik ödülü Polonya’dan Grzegorz Szumowsky, 2’ncilik ödülü Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz, 3’üncülük ödülü Rusya’dan Andrei Popov’a verildi. Teşvik ödüllerine ise Türkiye’den Kürşat Zaman, Satılmış Akın, ve Musa Gümüş ile Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov, Brezilya’dan Silvano Mello layık görüldü.


Yarışmada birinci olan karikatür 5 bin dolar, ikinci olan karikatür 3 bin dolar, üçüncü olan karikatür 2 bin dolar ve teşvik ödülü kazanan 5 yarışmacı da bin dolar ile ödüllendirilecek. Ödüller, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (International Transplant Network - ITN) kapsamında 17 - 21 Ekim tarihleri arasında Antalya’da ilk kez düzenleyecek 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi’nde sahiplerini bulacak. Seçilen eserler kongre süresince Sungate Rixos Hotel Antalya’da sergilenecek.




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