Organ naklinin önemi gençlere anlatıldı

Bursa'da öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı.

Organ Nakli ve Bağışı Haftası münasebetiyle genç nesilleri bilgilendirmek üzere Acıbadem Bursa Hastanesi hekimleri tarafından birçok okulda öğrencilere yönelik seminer verildi. Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten, Karaciğer Nakil Merkezi'nden Dr. Hikmet Aktaş ve Böbrek Nakil Merkezi'nden Prof. Dr. Bülent Oktay tarafından organ naklinin önemi genç nesillere aktarıldı. Özel Şahinkaya Koleji, Gürsu Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Tan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri anlatılanları can kulağı ile dinledi.

Organ naklinin tarihi ve organ yetmezliğinin insan sağlığını nasıl tehdit ettiğini yeni nesle aktarmaya her fırsatta devam edeceklerini bildiren Bülent Oktay, “Türkiye, canlı verici organ naklinde dünyada ilk sıradadır. Kadavradan organ naklinde ise aynı başarının yakalanması için özellikle genç nesillerin bilinçlenmesi gerekmektedir. Organ bağışı ve naklinin yaygınlaşmasında sağlık ekiplerinin eğitimi ve bilgi paylaşımı son derece mühimdir. Organ yetmezliği bir insanın hayatında çok büyük sıkıntı. Tek çaresi ise organ naklidir. Böbrek ameliyatı tabii ki ciddi bir ameliyat, ancak günümüzün şartları ile son derece başarılıdır. Organlarımızı çürütmeyelim, bağışlayalım. Biz bu dünyadan ayrıldıktan sonra başkalarına umut olalım” dedi.