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29 Ağustos 2018 13:16

Organik badem büyük rağbet görüyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen organik bademler büyük rağbet görüyor.

Organik badem büyük rağbet görüyor

29 Ağustos 2018 13:16


Kalb dostu ve birçok derde devâ olan organik bademler Yenişehir’in en yüksek rakımlı köyü olan Yıldırım’da yetiştiriliyor. Badem üreticisi Zülfikâr Yardımcı, “Bizim yetiştirdiğimiz tamamen organik olan bademin cinsi Teksas bademidir. İyi verim alıyoruz. Ağaç başı kırk kiloya yakın mahsûl alıyoruz. Bademimiz organik ve verimli olduğu için yurtdışından da talep görüyor. Fakat yurtiçinde satmayı tavsiye ediyoruz. Genellikle İstanbul’daki lüks otel ve mağazalara satıyoruz” diye konuştu.


Yardımcı, ”Yetiştirdiğimiz bademlerin lezzetinin sırrı, rakımın yüksek, havanın temiz olması ve su kullanılmaması. Bademlerimizin hepsi organik, gübre kullanmıyoruz” dedi.




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