Organik ürünler tüketiciye aracısız ulaşıyor

Bursa'nın Keles ilçesinde çiftçiler ürünlerini pazarda kendileri satıyor.

Keles'te yaşayan insanların birçoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Çiftçiler yetiştirdikleri mahsûlleri pazarlarda kendileri satıyor. Cuma günleri kurulan pazarda Kelesli çiftçiler yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketiciye doğrudan ulaştırıyor. Vatandaşlar doğal yollarla üretilmiş sebze ve meyve ile tarhana ve pekmez gibi gıda maddelerini hem ucuza, hem de üreticiden direk alma imkânı buluyor.

Üreticiler hasadını yaptıkları mahsûlleri aynı gün pazara getiriyor. Taze olarak pazara getirilen organik ürünler üreticiden tüketiciye ucuz olarak ulaşıyor. Mevsim meyve ve sebzeleri olan ayva, elma,ceviz, kestane, ıspanak, mısır, üzüm, pekmez gibi mahsûllerin haricinde köylüler boş zamanlarında ormana giderek topladıkları çam mantarını da (melki) pazarda satıyor.

Ürünü çok olanlar ise Bursa'ya semt pazarlarına giderek mahsullerini satıyor.