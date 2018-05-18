Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:26

Organları 3 kişiye umut oldu

Bursa’da hayatını kaybeden 85 yaşındaki kadın hastanın organları 3 hastaya umut oldu.

Organları 3 kişiye umut oldu

18 Mayıs 2018 12:26


Bursa’da 5 gün önce beyin kanaması sebebiyle Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki kadın hasta G.G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Ailesi tarafından karaciğeri ve böbrekleri başkalarına umut olması için bağışlandı. Gereken müdahaleyi gerçekleştiren hekimler, "Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakil koordinatörleri tarafından aile ile görüşüldü. Ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandı. Merhumun karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağ böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, sol böbreği ise Bursa’da özel bir hastanede nakil için bekleyen hastalara umut oldu" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç