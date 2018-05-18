Organları 3 kişiye umut oldu

Bursa’da 5 gün önce beyin kanaması sebebiyle Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki kadın hasta G.G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Ailesi tarafından karaciğeri ve böbrekleri başkalarına umut olması için bağışlandı. Gereken müdahaleyi gerçekleştiren hekimler, "Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakil koordinatörleri tarafından aile ile görüşüldü. Ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandı. Merhumun karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağ böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, sol böbreği ise Bursa’da özel bir hastanede nakil için bekleyen hastalara umut oldu" dedi.