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05 Temmuz 2017 10:02

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da hipertansiyona bağlı gelişen beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın 2 böbrek ve karaciğeri 3 kişiye nakledildi.

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

05 Temmuz 2017 10:02


Bursa Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Beyin kanaması sonucu 2 gün önce Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 69 yaşındaki H.V.’nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, H.V.’nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle organları başarılı bir operasyonla alındı" denildi.


Ölen hastaya Allah’tan rahmet dileyen ve ailesine teşekkür eden Bursa Devlet Hastanesi Yöneticisi Halil Karahan, "Başarılı geçen operasyon sonrası böbreklerden biri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, diğeri Bursa’da özel bir hastaneye, karaciğeri Uludağ Üniversitesi’nde organ bekleyen 3 kişiye umut oldu" dedi.




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