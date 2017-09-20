Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Bursa’da 10 gün önce beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelen M.T’nin beyin ölümü gerçekleşti. Aile ile görüştüklerini belirten Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, “Aileye şükranlarımızı sunuyor, merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın bir böbreği ve karaciğeri Bursa’da özel bir hastaneye, diğer böbrek ise Çanakkale’de bir hastamıza umut oldu. Kornealar ise bizim hastanemize kabul edildi" dedi.

Organ bağışının çok önemli olduğunu hatırlatan Çınar, "Bir insan hayatını kaybetti, ama onun organlarıyla kaç insan yeniden hayata tutundu. Dolayısıyla bütün halkımızı bu konuda hassasiyete davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.