Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Aykurt güven tazeledi

Kongreye Bursa milletvekilleri Osman Mestan, Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. İlçe Başkanı Ali Aykurt, “Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakka hizmettir. Bizler yüreğimizi verdik. Geçmişte köylüsünden utanan, onları azarlayan, onlara karşı kendisini üstün görenler oldu. Köylü milletin efendisidir sözünü sadece kitaplara yazdırıp, ona yukarıdan bakanlar oldu. Baş örtülüler yalnızca hizmetçi olur, Anadolu insanı evinde oturur, din sadece camilerde yaşanır diyenler oldu. Ülkenin kutlu geleceğine set çekenlerdi bunlar. Maalesef bugün de aynı zihniyetle halkını küçümseyen, çobanla oyum aynı olamaz diyenler, bu ülkenin yüzde ellisini bidon kafalı olarak resmeden gerçek örümcek beyinliler var. Ancak çok şükür ki artık azınlıktalar, çok şükür ki demokrasiyi, milletine sahiplenenler var. Kongremiz hayırlı olsun” dedi.

Tek adayla gidilen seçime toplam 420 delegeden 350’si katıldı. İlçe başkanlığına yeniden Ali Aykurt seçildi.