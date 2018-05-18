Orhaneli orman yollarında hummalı çalışma

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Karıncalı Beldesi, Ömeraltı Mahallesi orman yollarında yangın ve orman faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yağmurlu havalarda bozulan yollarda alt yapı ve menfez yapımına başladı

Orman yollarındaki çalışmaları yerinde inceleyen ve değerlendiren Orhaneli Orman İşletme Müdürü Sadettin Özer “Orman yollarımızın 4 mevsim kullanılabilmesi için alt yapı menfez ve yol çalışmalarımız devam etmektedir. Orman yollarımızdaki iyileştirmelerin ihaleye verilen kısımlardaki çalışmaları yerinde inceleyip usulüne uygun olup olmadığını denetleyip, yapılan çalışmaları yapımından bitimine kadar takip etmekteyiz. İşletme müdürlüğümüze bağlı Harmancık, Büyükorhan ilçeleri, Kınık mahallesi şefliklerinde de bozuk orman yollarının ormancılık faaliyetlerinde engel teşkil eden yollarda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.