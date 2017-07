Orhaneli şenlendi

Şenliğin açılışı Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun Atatürk Anıtı’na, şenlik komitesi adına çelenk koymasıyla start aldı. Törene ilçe protokolünün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, Orhaneli Askerlik Şubesi Başkanvekili Astsubay Veysel Yağtut, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenler daha sonra protokol mensupları ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü ile devam etti. Davul zurna eşliğinde Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Karagöz Anıtı’na çelenk konulmasının ardından belediye binası önünde sona erdi.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Yörük Türkmen kültürünü en derinden yaşayan, her köşesi tarih ve kültür kokan bir coğrafyanın temsilcileri olduklarını söyleyerek, “Biz milletimizin yanında, devletimizin yılmaz savunucusu, bayrağa kanının rengini veren nöbetçileri, vatanın karasevdalılarıyız. Geçmişimizi unutmayarak, geçmişimizin mirasıyla geleceğe hazırlanıyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz şölen ve şenliğimizde uzaktan ve yakından gelen bütün dostlarımızla kültürümüzü yaşama ve yaşatma sevincini paylaşmak istiyoruz” dedi. Yörük Türkmen Şöleni’nde 60’ı aşkın ilden vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven Yörük Türkmen Beyleri, konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarının bir araya geleceğini anlatan Başkan Tatlıoğlu, “Şölenimizde bu ülkenin iç düşmanlarına da, dış düşmanlarına da bazı mesajlar vereceğiz. Bizim kim olduğumuzu söyleyeceğiz. Biz olduğumuz sürece bu ülkenin garanti altında olduğunu da haykıracağız” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ise şenliğin sadece Bursa’da değil, ülke ve dünya çapında tanıtılması gerektiğini belirterek, “Bu şenlik ve şölenle Yörük Beylerinin vatanı olan Orhaneli’nin nasıl küllerinden yeniden doğduğuna şahit olacağız. Hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ ise yaptığı konuşmada Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nu kutlayarak, “Şenliğin 26’ncısını kutlamak bir istikrardır, kararlılıktır” dedi.

15 Temmuz’da bu milletin, kendi kimliğini bulduğunu söyleyen Karadağ, “Özellikle Orhaneli Belediye Başkanı’nı, Orhaneli Kaymakamı’nı ve ilçe halkını tebrik ediyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de15 Temmuz’da ilk yürüyüşü yapan, sokağa çıkan insanlar sizlersiniz. Sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Törenlerin bugünkü bölümü konuşmaların ardından canlı Karagöz ve Hacivat, Aşuk ile Maşuk ve halk oyunları gösterileriyle ile sona erdi.

Öte yandan 15 Temmuz ve tüm şehitler için bu akşam yatsı namazından önce Merkez Durdubey Camii’nde mevlid-i şerif okutulacak.

Şenlik yarın Karagöz Şenlik alanında düzenlenecek olan Yörük Türkmen Şöleni ve 9 Eylül Meydanı’nda gerçekleşecek halk konserleriyle devam edecek.