Orhaneli yollarına kalite geldi

Dağ ilçelerinden Orhaneli'nde satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşıma konfor, yollara kalite geldi. Orhaneli'nin Söğüt Mahallesi'nde 1 kilometre, Yakuplar'da 2 kilometre, Karesi - Firuz bağlantı yolunda 2,7 kilometre ve Kusumlar Mahallesi'nde de 3 kilometre satıh kaplama çalışması tamamlanırken, Gümüşpınar Mahallesi'nde ise 3,5 kilometre sıcak asfalt yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece şehir merkezinde değil 17 ilçede de ulaşım yatırımlarına öncelik verdiklerini hatırlatarak, asfalt sezonu başında belirledikleri hedefe adım adım ilerlediklerini söyledi. Orhaneli ilçesi başta olmak üzere bütün ilçelerde ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa'nın her köşesine ulaşımın daha kolay olması için tüm ekiplerimizle, ilçelerimizde de yol yapım ve bakım faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz” diye konuştu.