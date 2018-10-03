Orhaneli'de rezerv tartışması

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 500 milyar dolarlık mermer rezervi bulunduğu iddia edilen bölgeye kurulması planlanan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bölgede 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu'na tepki gösteren Orhaneli Belediyesi yetkilileri, "Erenler bölgesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırdığı araştırmada 900 yıl yetecek mermer rezervi bulunmuştur. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulunun bu konuda bilgi sahibi olmasını umuyor ve arzu ediyoruz" dedi.

Bursa'nın 4 dağ yöresinden biri olan Orhaneli ilçesindeki Erenler bölgesinde (MADSİAD) Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği ve Orhaneli Belediyesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılan araştırmada bölgede 105 milyar dolarlık mermer rezervi bulundu. Ardından rezervin bulunduğu alanda Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalara başlandı. Orhaneli ilçesinde maden rezervinin bulunduğu Erenler bölgesi gibi 5 ayrı mermer yatağı daha bulunduğunu belirten Orhaneli belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, bölgede 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğunu açıkladı. Bölgede bu denli bir rezervin bulunmadığını iddia eden Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bilgi sahibi olmalarını arzu ediyoruz"

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu'na tepki gösteren Orhaneli Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, "Birliğin yönetim kurulunun bu konuda bilgi sahibi olmasını umuyor ve arzu ediyoruz" dedi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli kaynakların kullanımıyla Bursa'nın dağ yöresinin çehresini değiştirecek, binlerce istihdamla milli ekonomiye yeni bir güç katacak Türkiye'nin ilk ve tek Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz. Orhaneli'deki maden rezervi ile ilgili basın yayın organlarında geniş yer bulan haberlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edilen açıklama, artık son aşamaya gelen Maden OSB'ye ilişkin yeterli bilgi sahibi olunmamasından kaynaklanmaktadır. Haberler ve açıklamalarımız iyi incelendiğinde ne demek istediğimiz açıkça anlaşılacaktır. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD)'nin ilçemizde sadece Erenler bölgesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırdığı araştırmada 105 milyar dolarlık ve 900 yıl yetecek mermer rezervi bulunmuştur. Erenler gibi 5 farklı bölgede daha mermer yatakları bulunmaktadır. Yöremiz ayrıca, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondajlar ve araştırmalarda da tespit edildiği gibi çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. İlk krom madeni 1848 yılında yine yöremizde bulunmuş ve o yıldan bu yana krom yöremizde çıkartılmaktadır. Krom başta olmak üzere altın, linyit, nikel, manyezit, manganez, asbest, kireçtaşı, talk ve olivin gibi çok sayıda yeraltı zenginliklerimiz ve ciddi anlamda rezervlerimiz bulunmaktadır. Bölgedeki maden çeşitliliği incelendiğinde verdiğimiz rakamın mütevazi olduğu bile anlaşılacaktır. Tatlıoğlu da dünyada ve ülkemizde mermer sektörünün çalışmalarını yakından takip etmekte ve yatırımcıların destekleneceğine de inancı tamdır. Kaldı ki amacımız toplumda yanlış algı oluşturmak değil, ülke ekonomimize katma değer sağlamaktır. Biz bu ülkenin derdiyle dertlenen bir yöreyiz. Bu madenlerin ortaya çıkartılarak, ekonomiye ve ihracata katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2023 Türkiye'sinin 500 milyar dolar olan ihracat hedefine ulaşmasında, devletimizin maden sektöründe yatırım yapan ve yapacak olan milli yatırımcılarımıza teşvik ve destek sağlamasıyla da katkıda bulanacağına inanıyoruz. Söylediklerimiz çok net. Anlaşılmayacak bir tarafı yok. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulunun bu konuda bilgi sahibi olmasını umuyor ve arzu ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan 500 milyar dolarlık mermer rezervi belirlenen bölgede Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için gerekli tüm izinler tamamlandı. Taahhütte bulunan 61 firma, bünyesinde yüksekokul, otel ve fuar alanı da yer alacak Maden OSB'de 5-6 ay içerisinde fabrikalarının temelini atacak. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatalıoğlu, "20 bin kişilik istihdam sağlanıp bölgedeki göç tersine dönecek" dedi.