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09 Mayıs 2018 11:25

Orhaneli’de sulama kanalları temizleniyor

Orhaneli Belediyesi ekipleri, ilçedeki sulama kanallarındaki temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Orhaneli’de sulama kanalları temizleniyor

09 Mayıs 2018 11:25


Orhaneli Belediyesi tarafından her yıl rutin olarak yapılan sulama kanallarının temizlik çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle yaklaşık 8 kilometrelik kanal temizleme çalışması yapan belediye ekipleri, aynı zamanda kanalların bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriyor.


İlçe merkezi çevresi, Sadağı, Kusumlar ve Serçeler mahallelerinde devam eden çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Bir taraftan sulama kanallarını temizleme çalışmaları devam ederken, diğer yandan da çiftçimizi mağdur etmemek için temizlenen kanallardan su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.




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