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31 Mayıs 2018 12:33

Orhaneli’de TYP çalışanlarına iş güvenliği eğitimi

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü’nde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışmaya başlayan işçilere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Orhaneli’de TYP çalışanlarına iş güvenliği eğitimi

31 Mayıs 2018 12:33


Orhaneli Orman İşletme Müdürü iş güvenliği uzmanı Sadettin Özer ve kurum tabibi Resul Özgür tarafından Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde faaliyetlerde çalışan 120 işçiye eğitim verildi. İş güvenliği eğitiminin yanı sıra, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri ve temizliği, meslek hastalıklarının sebepleri, çalışma mevzuatları konularında da bilgi aktarıldı.


TYP kapsamında çalışan işçiler 6 ay boyunca her ay 4 gün iş sağlığı ve güvenliği konularında ayrı ayrı programlara tabi tutuluyor.




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