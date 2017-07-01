Orhaneli’nde şenlik başlıyor

Bengü, Coşkun Sabah ve Aleyna Tilki’nin konser vereceği şenlikte, Yörük Türkmen Şöleni faaliyetleri çerçevesinde Türk sporları, seyirlik oyunlar, halk oyunları ve yerel sanatçıların konserleri de izleyenlerle buluşacak. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizde onbinlerce vatandaşımızla buluşma imkanı buluyoruz. Bu yıl da bütün vatandaşlarımızı şenlik coşkumuza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni, 7 Temmuz tarihinde başlıyor. İlçe protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla açılışı yapılacak şenlikler, daha sonra halkın katıldığı kortej yürüyüşü ile devam edecek. Şenliğin ilk günündeki faaliyetler, belediye binası önünde düzenlenecek halk oyunları gösterileri ile sona erecek. Şenliğin ikinci gününde ise Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve 50 ilden 300 Yörük Türkmen derneğinin iştirakiyle Karagöz Piknik Alanın’da Yörük Türkmen Şöleni yapılacak. İlk Yörük göçü yürüyüşü yapılacak. Şölen, konserler, yarışmalar, geleneksel Türk sporları ve çeşitli oyunlarla devam edecek.

Karagöz Kültür Şenlikleri’nin son günü ise Karagöz Piknik Alanı’nda Oğuz Boyları Yörük Türkmen Beyleri geçişi ile başlayacak. Yapılacak konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Ödül törenin ardından sanatçılar Bengü, Coşkun Sabah ve Aleyna Tilki konser vererek, şenliğe coşku ve renk katacak.

Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni’nin önemine işaret eden Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Yörük kültürümüzü bu şenlikle yaşattığımız için çok mutluyuz. Şenliğimize Bursa dışından 50 ilden de misafirlerimizde gelerek, bizim bu mutluluğumuza ortak olacaklar. Geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizle onbinlerce vatandaşımızla buluşma imkanı buluyoruz. Bu yıl da bütün vatandaşlarımızı, şenlik coşkumuza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.