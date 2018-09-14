Orhaneli'nde şenlik coşkusu

Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni'nin açılışı büyük coşkuyla başladı. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz şölen ve şenliğimizde, uzaktan ve yakından gelen binlerce dostumuzla kültürümüzü yaşama ve yaşatma sevincini paylaşıyoruz” dedi.

Şenliğin açılışı Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla start aldı. Törene ilçe protokolünün yanı sıra Ak Parti Muğla eski Milletvekili Ali Boğa, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenler daha sonra protokol mensupları ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Karagöz Anıtı'na çelenk konulmasının ardından toplu sünnet şölenin yapılacağı Kapalı Katlı Otoparkta devam etti.

Başkan İrfan Tatlıoğlu, Yörük Türkmen kültürünü en derinden yaşayan, her köşesi tarih ve kültür kokan bir coğrafyanın temsilcileri olduklarını söyleyerek, “Biz bu yörenin insanı olarak, Yörük Türkmen kültürü olarak devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ve vatanımızı karşılıksız severiz. Bu değerler uğruna her şeyimizi feda ederiz” dedi.

Yarın yurt içi ve yurt dışından gelen konukların katılımıyla gerçekleşecek Yörük Türkmen Şöleni'nde dünyaya bazı mesajlar vereceklerini söyleyen Başkan Tatlıoğlu, şunları söyledi:

“Ey dünya üzerinde, Türkiye'yi sevmeyen devletler! Ey kendisini seçkin olarak kabul eden ne kadar batıl fikirler varsa bir araya getirip, bizi yok etmek isteyen, kendilerini ‘süper' diye adlandıran devletler! Sizin süper olmanızın, silahlı olmanızın, kendinizi dünyada kuvvetli sanmanızın bizim için bir şey ifade etmediğini yarın sizlere haykıracağız. Biz Türkler olarak, bu Anadolu'nun vatandaşları olarak, birbirimizi seviyor ve sayıyoruz. Sizler bizi, dünya üzerinde hesap ederken bir yanlışlık yapıyorsunuz. Bizleri matematik, fizik, coğrafya ilimleriyle tartıyorsunuz. Sakın bizleri onlarla tartmayın. Türkler bu ölçüye sığmaz. Türklerin bu ölçüye sığmadığını tarihte size bin defa gösterdik. Bizde Allah'ın yardımı ve iman kuvveti var. Yüreğimizin ve bileğimizin kuvveti buradan geliyor. Siz bunların hesabını yapamazsınız, sizin matematiklerinizde, sizin hesap makinelerinizde o tuş yok” diye konuştu.

Başkan Tatlıoğlu'nun ardından bir konuşma yapan Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şenliği düzenleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'na teşekkür etti. Bulgurlu, “Orhaneli Karagöz Kültür Şenliği çerçevesinde Cumhurbaşkanlığımız tarafından önümüzdeki yılın Karagöz yılı ilan edilmesi talebinde bulunuyoruz. Karagöz Kültür Şenliğimizi, Türkiye ve dünya çapında kutlayabilme ve dünyaya tanıtabilme temennimiz bulunmaktadır” dedi.

Törenin ilk günü, konuşmaların ardından canlı Karagöz ve Hacivat, halk oyunları gösterileri ve her yıl geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleni ve mehter konseri ile sona erdi.