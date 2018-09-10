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Orhaneli'nin kurtuluşu kutlandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü törenlerle kutlandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü törenlerle kutlandı.


Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İrfan Tatlıoğlu törende yaptığı konuşmada, "Şanlı bayrağımızın dalgalanmasına, semalarda ezan sesinin yankılanmasına, yarınlara güvenle bakmamıza, hür olarak yaşamamıza vesile olan, bu toprakları kanlarıyla sulamış aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.


Ayrıca Merkez Durdubey Camii'nde mevlid-i şerif okundu.

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