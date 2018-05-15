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15 Mayıs 2018 11:14

Orhaneli’ye Türkiye’nin en büyük gençlik kampı kuruluyor

Sosyal belediyecilik alanında bölgesinde farkını ortaya koyan Orhaneli Belediyesi, Türkiye’nin en büyük gençlik kamplarından birinin ilçede kurulması için çalışmalarına başladı.

Orhaneli’ye Türkiye’nin en büyük gençlik kampı kuruluyor

15 Mayıs 2018 11:14


Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle Ankara’da görüşen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli Gençlik Doğa Kampı projesinin, bakanlığın yatırım planına alındığı müjdesini verdi. Sadece Bursa ve çevresinde değil, Marmara Bölgesini kapsayacak Gençlik Doğa Kampı yılın 12 ayı hizmet verecek ve 350 gencin aynı anda kamp yapmasına olanak sağlayacak.


Sosyal, sportif ve eğitim çalışmalarının yapılacağı tesislerinde olacağı kamp projesini planlama süreci için bakanlık uzmanları önümüzdeki günlerde Orhaneli’ye gelerek son çalışmaları gerçekleştireceğini belirten Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, belediye olarak çocuk ve gençlerin sosyal ve sportif gelişmelerine önem verdiklerini söyledi. Tatlıoğlu, “Bu projemiz, sadece Orhaneli için değil, tüm Türkiye’ye hizmet götürecek ve örnek bir kamp olacak. Burada yapılacak etkinliklerle gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine büyük destek sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.




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