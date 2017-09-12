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12 Eylül 2017 13:17

Orhangazi MYO’nun kalitesi tescillendi

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, İSO 9001-2015 kalite yönetim sistemi belgesi aldı.

Orhangazi MYO’nun kalitesi tescillendi

12 Eylül 2017 13:17


Önceki yıl yaptığı başvurunun ardından tüm denetimlerden tam puan alarak geçmeyi başaran Orhangazi Asil Çelik MYO’ya kalite belgesi teslim edildi. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Birol Taş, kapılarındaki bekçiden en üst seviye yöneticisine kadar her kademede en iyi eğitim hizmeti vermeye çalıştıklarının altını çizdi. Kalite yolculuklarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Müdür Birol Taş, “Okul olarak 2016 Haziran ayında başlattığımız hazırlıklar ile çalışan bütün personelimiz yaklaşık 20 saat genel ve iç tetkikçi eğitimleri aldı. Birçok yönerge hazırlandı. Sürecin sonunda okulumuz 23 Ağustos tarihinde denetlemeye tabi tutuldu. Yapılan denetimden başarı ile çıkan yüksekokulumuz, ISO 9001:2015 kalite belgesi almaya hak kazandı. Meslek yüksekokulumuz; kaliteli ve uygulamalı eğitim-öğretim ve idari hizmet anlayışıyla, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte fertler yetiştirmek gibi önemli bir görevi kararlılık ile yürütmektedir. Aldığımız kalite belgesi ile bu sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır" dedi.




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