Orhangazi Zeytin Festivali 40 yaşında

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu yıl kırkıncısı düzenlenen Zeytin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

40. Orhangazi Zeytin Festivali Cumhuriyet Alanı'nda çok sayı davetlinin iştirakiyle gerçekleştirildi. Festivale Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Zafer Işık, Kaymakam Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve çiftçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde folklor gösterilerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar yapıldı.

Açılış konuşmasını Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere yaptı. Cevizlidere, Orhangazi'de ziraî yüzde 63'ünün zeytinden oluştuğunu ve 2 milyon 400 bin adet zeytin ağacı bulunduğunu söyledi. İyi üretimde yıllık 50 bin ton zeytin üretildiğini, bu yılki rekoltenin ise yüzde 65'lerde olduğunu belirten Cevilzidere, "Bu yıl 35 bin ton zeytin hasadı beklemekteyiz" dedi.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise, festivalin bundan 40 yıl önce merhum belediye başkanı Şevket Durmuş döneminde başlatıldığını belirterek, bu festivali başlatan ve devam ettirenlere teşekkür etti. Milletvekili Zafer Işık ise, üreticinin Afrin'den zeytin getirildiğine dair iddialara cevap vererek, "Bu konu geçtiğimiz haftaki Tarım Komisyonu toplantısında bakanımızın da gündemine geldi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Afrin'den zeytin getirildiği iddiaları doğru değil. Böyle bir şey yok" dedi.

Önceki Dönem İçişleri bakanı Efkan Ala festivallerin yalnızca belli bir ürünün tanıtımı için değil, insanların bir araya gelmeleri ve birlik beraberlik görüntüsü sergilemeleri açısından da önemli olduğunu belirtti. Efkan Ala, Ak Parti iktidarı olarak daha önce konutta, ulaşımda ve de ve dev projelerde büyük başarı elde ettiklerine dikkat çekerek, "Seçim beyannamemizde tarımı ana başlık yaptık. Bu sorunun müstahsillerimizin lehine olacak şekilde çözüp, her türlü çalışmayı yapıp tedbir alacağız" diye konuştu.

Hakan Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Ak Parti iktidarı ile birlikte her alanda geliştiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye her alanda gelişiyor. Geçmişin IMF kapılarındaki Türkiye'si artık yok" diye konuştu.