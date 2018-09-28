Orhangazi'de korkutan yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde göl sahilinde çıkan yangın korkuttu.

Yeniköy Anaçayır mevkiinde, İznik gölü sahilinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen çalılık alandaki yangını, o sırada tarlalarında çalışan çiftçiler fark ederek itfaiyeyi haber verdi. Rüzgarın tesiriyle hızla büyüyen yangın TOKİ konutları bölgesinden de görülünce ihbarlar arttı. Vatandaşların yardımı ile yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çalılık alandaki yangın bölgede kesilen söğüt ağacı köklerini de küle çevirdi. Alevler hemen yakınındaki depolara ulaşmadan söndürülebildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.