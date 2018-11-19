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Orhangazi'de uyuşturucu baskını

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir evde 608 gram esrar, tabanca ve mermi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde 608 gram esrar, tabanca ve mermi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Asayiş ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şahsı takibe aldı. Ekipler 20 yaşındaki C.A. isimli şahsın TOKİ konutlarındaki evine baskın yaptı. Yapılan aramada 608 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. C.A. gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu imal ve ticaretinden işlem yapılan C.A. adliyeye sevk edildi.

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