Orhangazi’de yağlı güreş şenliği

Ata Sporları Festivali, Yağlı Güreş Şenliği ile başladı. İznik Gölü Orhangazi sahilindeki Göl Spor Tesislerinde yapılan ve 400’ün üzerinde sporcunun katıldığı güreşler renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. Bu yıl başpehlivan İsmail Koç olurken, yağlı güreş ağası ise geçen yılki gibi işadamı Nizamettin Kaymak oldu.

Orhangazi’de geleneksel hale gelen yağlı güreşleri, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ile birlikte Orhangazi ve bölgeden gelen binlerce güreşsever izledi.

400 güreşçi katıldı

Yağlı güreşlere minik 1, minik 2, teşvik 2, tozkoparan, deste küçük, deste büyük, küçük ayak, büyük ayak, orta ayak, orta büyük, baş altı ve başpehlivanlık güreşlerinde 400’ün üzerinde sporcu katıldı. Orhangazi yağlı güreşlerinde başpehlivanlık için ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve daha önce Kırkpınar Başpehlivanlıkları da bulunan 26 güreşçi katıldı.

Güreş ağası Nizamettin Kaymak oldu

Yağlı güreşlerde güreş ağalığı açık artırması da yapıldı. Çok sayıda işadamının katıldığı güreş ağalığını 100 bin TL bağış ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işadamı Nizamettin Kaymak aldı.

Başaltı Pehlivanı Yusuf Tatlı oldu

Alt yaş kategorilerinin ardından Yağlı Güreşlerde baş altı ve başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Türkiye’nin en tanınmış cazgırlarından Pele Mehmet ile Balıkçı Sebo’nun yaptığı yağlı güreşlerde baş altı güreşlerinde finalde Kazım San’ı mağlup eden Yusuf Tatlı elde ederken, baş altında üçüncülüğü Yücel Serinkan ve Barış Katmerlikaya paylaştı.

Başpehlivan İsmail Koç oldu

2. Ata Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde, Başpehlivanlığı finalde Ünal Karaman’ı mağlup eden İsmail Koç elde etti. Başpehlivanlıkta üçüncü Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil oldu.

Ödülleri protokol üyeleri verdi

2.Orhangazi Yağlı Güreşlerinin sonunda ise ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, güreşlerde başaltı ve Başpehlivanlıklarda dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti. Başpehlivan İsmail Koç’a altın kemeri belediye başkanı Neşet Çağlayan tarafından verildi.