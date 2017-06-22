Orhangazi’de yaz spor okulları başlıyor

Orhangazi Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirecekleri ve yaz dönemi boyunca devam edecek olan yaz spor okulları bu yıl 14 branşta yapılacak. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tenis, badminton, masa tenisi, kick boks, karate, satranç, taekwondo, jimnastik eğitimlerinin yapılacağı yaz spor okulları 5-18 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik olarak gerçekleşecek. Müracaatların Orhangazi Belediyesi ve Belediye Spor Müdürlüğü tarafından alınacağı yaz spor okulları, ramazan bayramından hemen sonra başlayacak.