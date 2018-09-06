Orhangazi’den Ortadoğu’ya tavuk ihracatı

Torsu Tesisleri’nde 2 aydır faaliyette bulunan Tav Tavukçuluk, Orhangazi’deki entegre tesislerde paketledikleri parça tavuk etlerini Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. İşletme sahibi Habil Öztürk, Orhangazi’nin lojistik olarak önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Torsu’da kurduğumuz entegre tesisi ile farklı firmalardan elde ettiğimiz parça tavukları tesislerimizde ambalajlayıp Irak ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi.

Tesisin aylık kapasitesinin 450 ton olduğunun altını çizen Habil Öztürk, “Şu anda 450 ton kapasite ile çalışıyoruz. Aylık kapasitemizi önümüzdeki süreçte daha da artıracağız. Ülkemizin bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılarından kurtulması için bizler de özellikle ihracata büyük önem veriyoruz. Önümüzde bir pazar var. Bu pazarı en iyi şekilde değerlendirip ihracat rakamlarımızı daha da yukarı çekmek istiyoruz” diye konuştu.

Habil Öztürk, eleman sıkıntısı çektiklerini belirterek, “Şu anda 30 kişi civarında çalışanımız var. Bu rakamı daha da yukarı çekebilecek durumdayız. Maalesef Orhangazi’de sektörde çalışacak vasıflı ya da vasıfsız eleman bulmakta güçlük çekiyoruz” dedi.