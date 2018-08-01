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01 Ağustos 2018 10:02

Orhangazi’ye su deposu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine yaptırılan 7 bin 500 metreküp hacmindeki su deposu hizmete alındı.

Orhangazi’ye su deposu

01 Ağustos 2018 10:02


Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, suyun ‘kaynağından tüketiciye ulaşana kadar’ temiz ve kaliteli olmasının hedeflendiği, bu doğrultuda nitelikli su hatlarının yanında su depolarının yapımına da büyük önem verildiği kaydedildi. Orhangazi’deki yatırım kapsamında 1 milyon 800 bin TL harcanarak Nadır Su Deposu’nun hizmete alındığı belirtilen açıklamada, “Faaliyete geçen 7 bin 500 metreküp hacmindeki su deposu aracılığıyla, Orhangazi’deki mahallelere de iletilmiş olacak. Hedefimiz, vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmektir. İçme suyuna yapılan yatırımlar, havayla birlikte insan hayatının en önemli ihtiyaçlarından biri olan suyun ‘gelecek kuşaklar tarafından da’ sağlıklı şekilde kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Bu durum aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi adına da sorumluluk sahibi olduğumuzun göstergesidir” denildi.


BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun temininde kalıcı yatırımların hız kesmeden devam edeceği vurgulanan açıklamada, Bursa’nın ‘çeşmeden akan suyun içilebildiği’ ender şehirlerden biri olduğu ifade edildi.




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