Orman bölgesindeki evler tahliye ediliyor

Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Kozalakların patlamasından dolayı alevler kısım kısım yayılıyor. 1-2 saate kadar inşallah kontrol altına alırız” dedi.

Bursa’da öğle saatlerinde çıkan yangın devam ederken, risk altındaki evlerin boşaltılmasına başlandı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangına 5 helikopter havadan müdahale ediyor. Yangın bölgesine gelerek bilgi alan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Yangının sebebi henüz belli değil. Rüzgarlı havada en küçük bir ateş hemen yayılıyor. 5 helikopter şu anda müdahale ediyor. Kozalakların patlaması sonucu alevler farklı farklı yerlere sıçrıyor. Bu yüzden yanan bölgeler farklı. Sivil savunma ve AFAD ekiplerimiz vatandaşların tahliyesine yardımcı oluyor” dedi.

Mal ve can kaybının söz konusu olmadığını anlatan Küçük, “Allah’ın izniyle 1-2 saate kadar kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. 100 dönümlük bir alanda alevler etkili oldu. 5 helikopterin haricinde 2 tane daha istedik” şeklinde konuştu.