Orman işçileri kura çekti

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan protokol gereğince işletme toplantı salonunda noter huzurunda, müracaat eden 476 kişi arasında kura çekildi. 120 kişi Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde 6 ay müddetle orman faaliyetlerinde çalıştırılacak.

Orman İşletme Müdürü Sadettin Özer, “3 yıldır İŞKUR ile yapılan protokol neticesi alınan işçiler ormancılık faaliyetlerinde ağaçlandırma,fidan üretimi, tüpleme, çapa yapılması, orman temizliği gibi işlerde çalışacaklar. İŞKUR aracılığı ile işletmelerimizde çalışacak olan işçilerimize hem ekonomik katkı olacak, hem de ormancılık faaliyetlerinde bizlere faydalı olacaklar. Üretim hızlanacak. Yöre halkı için hayırlı olsun” dedi.

120 kişiden 70 kişi Orhaneli, 25 kişi Büyükorhan, 25 işçi de Harmancık işletmesinde orman faaliyetlerinde çalışacak.