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28 Aralık 2016 19:06

Orman İşletmesi’nden vatandaşlara yeni yıl fidanı

Orman İşletmesi’nden vatandaşlara yeni yıl fidanı

28 Aralık 2016 19:06

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 500 adet fıstık çamı fidanı dağıtıldı.
Orhaneli İşletme Müdürlüğü, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim" kampanyası çerçevesinde Beyce Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıttı. Vatandaşların yeni yılda çam süslemek için ormanlardan kaçak ağaç kestiklerini dile getiren Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, bunun önüne geçmek istediklerini söyledi.
Yetkililer, “Türkiye, son yıllarda ağaçlandırma seferberliği ile beraber ormanlık alanları artıran bir ülke haline geldi. Bilhassa genç nesil ağaç dikimi konusunda çok hassas. Genç kuşaklarda ağaç sevgisini artırmak amacıyla birçok çalışmalar yapıyoruz” dedi.



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