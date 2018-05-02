Orman itfaiye aracı takla attı: 4 yaralı

Kaza saat 16.00 sıralarında Celepler Köyü Taşocağı yakınlarında meydana geldi. Cengiz. Ş. idaresindeki Büyükorhan İşletme Müdürlüğü’ne ait 16 N 2775 plakalı arazöz Orhaneli’nden görevden dönerken yolun hafif yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan ve ters dönen orman itfaiye aracında biri ağır dört kişi yaralandı. Yaralılardan Bünyamin K.’nnın durumunun diğer meslektaşlarına göre daha ciddi olduğu öğrenildi. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Bursa’ya sevk edildi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri gelerek soruşturma başlattılar.