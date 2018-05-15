Ormancılar en hızlı hortumu açabilmek için yarıştı

Performans değerlendirmesine tabi tutulan orman ekipleri en hızlı hortumu açabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Yaza girmeye sayılı günler kala Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde orman yangını tatbikatı yaptı. Bursa ve çevresinde çıkabilecek orman yangınlara erken müdahale edebilmek için düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı. Ekipler çam dallarından çıkarttıkları yangına anında müdahale etti. Yangın kısa sürede başarılı çalışmayla söndürüldü. Teorik bilgileri alanda uygulamak üzere harekete geçen ekipler, hortum sermeden su tankerinin kendini yangından korumasına kadar birçok konuyu başarı ile tamamladı. Yapılan tatbikatta senaryo gereği dumandan etkilenen bir ormancı hastaneye kaldırıldı. Ayrıca tatbikat sırasında ekipler, en hızlı şekilde hortumları açmak için birbirleriyle yarıştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada ormancılar, kıyasıya rekabete girdi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “1 Mayıs 2018 itibariyle orman yangınlarıyla mücadele sezonumuz başlıyor. Biz yangınla mücadeleye ocak ayından itibaren başlıyoruz. Bugünde ocak ayından bugüne yaptığımız hazırlıkların kontrol edeceğiz. Yangına müdahale de başarı erken müdahaleden geçiyor. Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor Ne kadar kısa zamanda yangını kontrol altına alırsanız o kadar büyük alanları kaybetmemizin önüne geçiyoruz” dedi.

“Erken müdahalede hız çok önemli”

Tatbikatla alakalı bilgiler veren Yalçın, “7 işletme müdürlüğümüzdeki araçları buraya topladık. Onları yarıştıracağız. Erken müdahalede hız çok önemli. Ekiplerimizin ne durumda olduğunu görmek ve onların hassas olmaları için böyle yarışma düzenledik. Birinciye ödül koyduk. Tüm ekiplerimizin aynı hassasiyeti göstermesi için yarışma düzenledik” diye konuştu.

“Orman yangınlarında en önemli etken rüzgar”

Yangın sezonunun başladığı bu günlerde havaların ısındığına dikkat çeken Yalçın, “Orman yangınlarında en önemli etken rüzgar. Kritik bir yaz geçireceğiz. Hazırlıklı olmamız lazım. Vatandaşlarımız ormanlık alanlarda mangal yakmasın, sigara izmaritlerini atmasın” açıklamasında bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün bünyesindeki personel ve araç sayısı hakkında konuşan Yalçın, “Bu yıl 41 arasöz, 12 tanker, 20 ilk müdahale aracımız, 8 dozer, 7 greyder, 6 kepçe. 2 treyler ve 1 helikopterimizle yangına müdahale edeceğiz. Teknik eleman sayımız mühendis olarak 172, işçi sayımızda 375. Alt yapı olarak orman yangınlarını gözetleyecek 32 gözlem kulemiz var. Hava araçlarımızın kullanacağı 23 adet havuzumuz var” şeklinde konuştu.