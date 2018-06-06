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06 Haziran 2018 09:51

Ormanda geceleyen minik Ali’ye bayramlık sürprizi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde evinin önünden kaybolan ve 12 saat sonra ormanlık alanda bulunan 3 yaşındaki Ali’ye kendisini kurtaran İHH ekibi bayramlık ve oyuncak sürprizi yaptı.

Ormanda geceleyen minik Ali’ye bayramlık sürprizi

06 Haziran 2018 09:51


Özlüce Köyü’nde meydana gelen olayda, kayıplara karışan Ali Sevim 12 saat sonra ağlarken bulunmuştu. Ateşi olduğu için Bursa’daki Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Ali’nin tedavi süreci başarıyla tamamlandı.


Annesiyle sağlıklı bir şekilde evine dönen Ali Sevim’e İHH Vakfı Bursa Şubesi’ne bağlı Arama Kurtarma ekibi bir sürpriz yaptı. İHH Vakfı Bursa Şubesi Arama Kurtarma Ekip Lideri Erdal Altıntaş’ın eşliğinde gerçekleşen ziyarette ekip üyelerin yanlarında götürdükleri bayramlık, oyuncak, erzak ve çocuk paketi aileye teslim edildi. Ali’ye bayram hediyesi vermek ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmek için ziyaret ettiklerini belirten Altıntaş, AFAD’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen operasyona katkı sunmak adına sahada ekip olarak yer aldıklarını kaydetti.


Erdal Altıntaş, 12 saat süren arama tarama faaliyeti sonrasında minik Ali’nin bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, sahada görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.




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