Ormanlarımızın yüzde 87’sini kendi elimizle yakıyoruz

Geniş bir bölgeye hizmet veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 1 helikopter, 73 itfaiye aracı ve 540 yangın söndürme işçisi ile muhtemel yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yangın söndürme helikopteri 30 Eylül tarihine kadar Bursa’da hizmet verecek.

Bursa’nın bölgesinin yüzde 16’sı 1’inci derece, yüzde 23’ü 2’inci derece, yüzde 61 ise 3’üncü derece orman yangınlarına hassas olduğunu ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Alo 177 ihbar hattına gelen tüm ihbarlara mevcut tesis, araç ve personelimiz 15 dakika içinde müdahale edecek şekilde hazır beklerken, helikopter ise 15 dakika içerisinde kalkacak durumdadır. Bölge Müdürlüğümüzde bulunan 32 Yangın gözetleme kulesinden 24 saat gözlem yapılmaktadır. Bölge genelinde arozöz ve helikopterin su alacağı 25 adet su çukuru, 3 adet yangın havuzu ve 115 adet gölet gibi su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca bölge müdürlüğümüzde 41 orman itfaiye aracı, 12 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale arozözü, 8 dozer, 7 greyder, 6 kepçe, 2 treyler ve 1 helikopter mevcuttur. Ayrıca 116 su tankeri yangın esnasında kullanılmak üzere yangına hassas köylere dağıtılmıştır. 36 ilk müdahale ekibinde 375 işçi ile birlikte 156 teknik personel kara ekibi olarak, 3 pilot ve 3 teknisyen havadan müdahale için helikopter ekibi olarak orman yangınları ile mücadelede görevlidir” dedi.

“Kendi elimizle ormanlarımızı yakıyoruz”

Son on yılda çıkan orman yangınlarının yüzde 57’si 10 ile 16 saatleri arasında çıktığına dikkat çeken Yalçın Akın, “Yüzde 30’u 16-20, yüzde 6’sı 20-24, yüzde 7‘si 24-10 saatleri arasında çıkmıştır. Son on yılda çıkan orman yangınlarının yüzde 19’u Temmuz, 28’i Ağustos, yüzde 21’i Eylül, yüzde 32’si ise diğer aylarda çıkmıştır. 2017 yılında 49 adet orman yangına karşılık 23,03 hektar ormanlık alan, 2018 yılında bu zaman kadar 11 adet yangına karşılık 6,29 hektar alan zarar görmüştür. Orman yangınlarının yüzde 87’si insanların dikkatsizliği ve ihmali sonucu meydana gelirken, yüzde 13’lük kısmının ise kaza, cam kırığı ve yıldırım düşmesi gibi sebepten çıkmıştır” diye konuştu.

"Türkiye’de yandıktan sonra 1 metrekare alan bile işgal edilmemiştir"

Bursa’da meydana gelen orman yangınlarının ardından yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarından da bahseden Akın, “29 Ağustos 2015’te Mudanya’da meydana gelen orman yangınında 170 hektar orman alanı zarar gördü. 47 bin 696 adet ağaç yandı. 30 Kasım 2015 tarihi itibari ile arazi hazırlığı tamamlanarak yeniden ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Yanık sahaya 800 kilogram kızılçam tohumu ekildi. 111 bin kızılçam, 6 bin fıstıkçamı, 11 bin 500 servi ve 2 bin 500 yabani meyveli olmak üzere toplam 131 bin fidan dikildi. Altıntaş’taki 2,6 hektarlık maden sahasına ise 1 bin fıstıkçamı, 200 akasya, 100 erguvan, 20 çınar olmak üzere toplam 1 bin 320 adet fidan dikildi. 5 bin tıbbi ve aromatik bitki daha dikilecek. Orhaneli ilçesinde bulunan 512 hektar eski maden sahası ise 2013 yılından itibaren dolgu yapılarak ağaçlandırılmaya başlandı. Bugüne kadar 75 bin 900 karaçam, 156 bin yalancı akasya, 10 bin ıhlamur, 8 bin sofora, bin badem, bin 500 ceviz, 33 bin yabani meyve, 12 bin 750 tıbbi ve aromatik bitki toplam 981 bin 850 fidan dikildi. 2018 yılı sonbaharında 27 bin 250 tıbbi ve aromatik bitki daha dikilecektir. 15 yıl bu sağları takip ediyoruz. Türkiye’de bana yandıktan sonra işgal edilen 1 metrekare alan gösteremezsiniz" şeklinde konuştu.