Ormanlık alan tapuları iptal edilen vatandaşlar için ilk adım atıldı

Bursa’nın en eski köylerinden olan ve tarihi 695 yıl öncesine dayanan Dürdane Mahallesi’nde geçen mart ayında köylünün, içerisinde 250 yıllık zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu tapulu arazileri orman bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle ellerinden alınmıştı. Tapulu arazilerini ormana kaptıran köylüler, ellerinde pankartlarla eylem yapmıştı. Yaşanan bu duruma ilişkin Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Dürdane Mahallesi muhtarı konuyu çözüme kavuşturmak üzere bir araya geldi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılan görüşmeye yönelik açıklamalarda bulunan Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "1982 yılında 1744 sayılı kanuna göre Orman Kadastrosu ve 2. Madde uygulaması yapılıp kesinleşmiş. Ancak 1986 yılında orman kadastrosuna bakılmaksızın arazi kadastrosu yapılarak vatandaşa tapular verilmiş. Yasal olarak tapu iptal davası açmak zorundayız. Ancak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sorunun çözümü için Orman Genel Müdürlüğünden yardım istedik. Bugün sorunları ve çözüm olasılıklarını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Dürdane Mahallesi’nde vatandaşların mağduriyetini gidermek için gayret ediyoruz. Bursa Kadastro Bölge Müdürlüğüne köydeki bazı tapulu alanların 2/B çalışmalarını yapmaları için bildirdik. Bu yıl programa alacaklarını ve kadastro çalışmaları yapacaklarını bildirdiler. Orman Bölge Müdürlüğü olarak biz de katkı sağlayacağız. Orman sınırları içinde kalan parsellerin rıza-i terk işlemleri vatandaşlar tarafından harçsız yapılacak" dedi.