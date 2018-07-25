Ormanlık alanda uyuşturucu aradılar

Bursa merkez ve ilçelerinde sık sık uygulama yapan ekipler özel harekat polisinin de desteğiyle Değirmenönü Mahallesi’nde uyuşturucu nöbeti tuttu.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 100 polisin katılımıyla Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde ormanlık alanlarda uyuşturucu aradı. Akşam saat 21.00 sıralarında başlayan zehir nöbeti gece saat 24.00’e kadar devam etti. Ekipler uyuşturucu kullanmak için ormanlık alanları tercih eden madde bağımlılarına engel olmak için yoğun çaba sarf etti. Uygulamada ormanlık alanların yanı sıra park ve bahçeler de kontrol edildi. Uygulamaya özel harekat polisi ve motorlu yunus timleri de destek verdi.