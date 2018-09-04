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04 Eylül 2018 13:10

Örnek gençler sahili temizledi

Bursa’nın İznik ilçesinde çevreci gençler göl sahilini temizledi.

Örnek gençler sahili temizledi

04 Eylül 2018 13:10


Boyalıca Mahallesi’nde yaşayan Emre Keskin, Emre Türköz ve Ufuk Kölemen adlı gençler, sahil şeridine piknikçiler tarafından açılan çöpleri temizledi. Boyalıca Kültür Derneği üyesi gençler, sorumsuz vatandaşlar tarafından kumsala atılan içki, su ve ayran şişeleri ile kırık camlar ve naylon poşetleri tek tep topladı. Sahili pırıl pırıl yapan örnek gençler, vatandaşların takdirini topladı.


Daha temiz bir İznik gölü için seferber olduklarını ifade ederek gençler, ”Çevreyi kirletmeye kimsenin hakkı yok. Gölümüzü temiz tutmamız lâzım” diyerek herkese çağrıda bulundu.




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