‘Örnek işyeri' sertifakasını Bozbey'den aldılar

Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı denetimler sonucu Akanlar Unlu Mamûlleri'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çatal Fırın Şubesi, “örnek işyeri sertifikası” almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi, 2003 yılından bu yana işletmelere ‘örnek işyeri sertifikası' vermeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet veren Akanlar Unlu Mamûller'in Çatal Fırın Şubesi, hijyen ve kaliteye verdiği önemle “örnek işyeri sertifikası”na layık görüldü. Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün denetimleri sonucunda belge almaya hak kazanan işletmeye sertifikayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürü Abdullah Koç'un da hazır bulunduğu belge töreninde, işletmeci Ergün Aksoy'u kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, ‘örnek işyeri sertifikası' ve flamasını işletmeye taktı.

Nilüfer'deki ‘örnek işyeri sertifikası' alan işletmelerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Hijyen ve kaliteli üretim yapan Çatal Fırın işletmemizin yetkililerini kutluyorum. Çatal Fırın Bursa'da köklü bir işletme. Nilüfer'de yeni tesisiyle hizmet veriyorlar. Bu belgeyi almanın kriterleri var ve hak edenlere veriliyor. Bu belgeyi alan işletmelerden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Örneklerinin çoğalmasını diliyorum” dedi.