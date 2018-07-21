"Örnek" köyde günde 800 litre süt üretiyorlar

Örnekköy’de üretilen günlük taze sütler çevre il ve ilçelere tevzi ediliyor.

Orhangazi’nin Örnekköy Mahallesi, yıllardır sürdürdüğü süt üretimine devam ediyor. Günlük ortalama 800 litre süt çıktığını bildiren SS. Örnekköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Nurettin Öztürk, 3-5 yıl öncesine kadar ayda 80 ton süt mahalleden toplanıyordu. Şu anda bu rakam 24 ton. Vatandaşlarımızdan çoğu bu işi bıraktı. Sütün litresini 1.90 kuruştan kooperatif olarak veriyoruz. Bizlerin görevi mahallemizdeki vatandaşlarımızın ürettiği sütü dışarıya pazarlamak, fakat son yıllarda bu iş içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Mazota, yeme ve samana yapılan zamlar bizi zor duruma soktu. Devletin bu işe desteği yüzde yüz olmalı" dedi.

60 dönümlük araziye tesis kuran işletmeci Kürşat Badır da, iki bin metre kare kapalı alanda baktığı ithal hayvanlarından süt elde ediyor. Son sistem çiftlikte hayvanlar el değmeden yetiştirilerek sağım yapılıyor. Teknolojik çiftlikte 160 büyükbaş hayvan besleniyor. Süt sağımı için ayrı bir tesis bulunan çiftlikte, hayvanların sağlık kontrolü ve durumları ile ilgili bilgiler ise boyunlarındaki çip sayesinde öğreniliyor. Tasmalarına takılan çipler hayvanın stres durumuna kadar her bilgiyi bilgisayara aktarıyor. Hayvanlardan makine ile sağılan sütler çevre il ve ilçelere toptan veriliyor. Hava almadan sağılan sütler şoklanarak tazeliğini uzun süre koruyor.