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06 Ocak 2017 14:48

Ortadoğu ve 15 Temmuz Yıldırım’da konuşuldu

Ortadoğu ve 15 Temmuz Yıldırım’da konuşuldu

06 Ocak 2017 14:48

Yıldırım Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde önemli isimleri vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar süreçte yaşanan darbeler ve darbe girişimlerine ışık tutan Yıldırım Belediyesi, ‘Ortadoğu ve 15 Temmuz’ konulu panel düzenledi. Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Melih Altınok’un yaptığı panele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanları Saadet Oruç ve İlnur Çevik ile Gazeteci Hikmet Genç konuşmacı olarak katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Yıldırımlıların büyük ilgisini gören etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Alparslan Yıldız, Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Köktaş ve İl Müftü Vekili Mehmet Köktaş da katıldı.
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Biz olmadan bir olamayız. Düşmanlarımızın en büyük korkusu Osmanlı bakiyesi olduğumuz için yaşattığımız tevhid, güzel ahlak, akıl, sevgi, hoşgörü ve evrensellik değerleridir. Ancak günümüz Ortadoğu’sunda yaşanan kaosun sebebi bu değerlerin yaşatılamamasıdır” diye konuştu.
Son günlerde artan terör saldırılarına da değinen Başkan Edebali, “15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi başarılı olmayınca bu kez sahneye yeniden terör örgütleri çıktı. Son dönemde yaptıkları bu alçakça saldırılarla birlikte hem güvenlik güçlerimizi şehit ettiler hem de sivil vatandaşları katlettiler. Hükümetimiz ve güvenlik güçlerimiz var gücüyle buna engel olmaya çalışıyor. Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak, kardeşliğimizi zedelemeye çalışanların beklentilerini boşa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
Panelin ilk konuşmacısı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve gazeteci Saadet Oruç, batının, FETÖ’nün darbe girişimine verdiği kötü reaksiyonun kolay kolay hafızalardan silinmeyeceğini belirterek, "Batı, 15 Temmuz’da girdiği demokrasi sınavında sınıfta kalmıştır. 15 Temmuz’un ardından Türk milletinde Batılı ülkelere karşı ortaya çıkan ’hayal kırıklığının’ normal karşılanması gerekir. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin bir benzerinin herhangi bir Avrupa ülkesi veya ABD’de olması halinde, neler yaşanabilir. Bunun hiçbir şekilde makul görülemeyeceğini ve sempatiyle karşılanmaz" diye konuştu.
Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik ise 2002 yılından bu yana dönüşüm yaşayan Türkiye’nin artık bağımsız bir dış politika izlediğini ve bunun bazı güçleri rahatsız ettiğini söyledi. Türkiye’nin Batılı ülkelerle müttefik olduğunu ancak kendi çıkarlarını öncelediğini de vurgulayan Çevik, Türkiye’nin Ortadoğu’da karar verici ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Darbe girişimin ardından tüm Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde bu tehdidin üstesinden geldiğini anlatan Çevik, bu tutmayınca diğer terör örgütlerinin bombalı saldırları ve finansal saldırıların geldiğini anlattı.
"Dünyanın hiç bir yerinde darbenin millet tarafından önlenmesinin örneği yoktur" diyen Gazeteci Hikmet Genç ise darbenin püskürtülmesindeki önemli faktörleri “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın öncülüğünde siyasi liderliğin dik duruşu, milletin büyük çoğunluğunun ölümü göze alarak sokağa çıkması ve medyanın demokrat tavrı ile darbe karşıtı asker ve polisin kahramanca direnişi” olarak gösterdi. Darbe girişimi sonrası alınan kararlarla Türkiye’de demokrasinin ivme kazandığını da belirten Genç, “Dünyanın her yerinde her ordunun darbe yapma tehdidi ve tehlikesi vardır. Türkiye’de bir daha darbe yapmak isteyenler, bin defa düşünmek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.



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